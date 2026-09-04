El Al-Ittihad se acercó a beneficiarse rápidamente del fichaje del colombiano Richard Ríos, después de que el nuevo jugador del Benfica portugués llegara a Yeda y quedara listo para participar en los últimos preparativos antes del esperado clásico ante el Al-Nassr, la tarde del sábado, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

Según fuentes del diario saudí " Arriyadiyah ", Ríos se incorporará a los entrenamientos del Al-Ittihad tras la puesta de sol del viernes, en preparación para el esperado enfrentamiento, después de haber llegado al aeropuerto internacional Rey Abdulaziz de Yeda a las diez de la noche del jueves, a bordo de un avión privado que la directiva del club dispuso para acelerar su llegada y darle una mayor oportunidad de participar en los preparativos.

Las fuentes aclararon que el jugador ya está listo desde el punto de vista físico-técnico, mientras que la decisión sobre su participación ante el Al-Nassr queda en manos del alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, quien determinará su postura sobre su inclusión en la lista definitiva para el clásico tras seguir su estado en el último entrenamiento.

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La rapidez de la llegada de Ríos a Yeda le brinda al cuerpo técnico la oportunidad de evaluarlo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada, sobre todo porque el Al-Ittihad lo fichó a préstamo del Benfica durante el actual periodo de traspasos, en una operación que busca reforzar la línea media y dar al equipo más soluciones y flexibilidad táctica.

Ríos afronta el posible clásico en medio de un partido de gran importancia para el Al-Ittihad, que ocupa el sexto lugar en la tabla de la Roshn Saudi League con 8 puntos, sumados a partir de dos victorias y dos empates, mientras que el Al-Nassr ocupa el segundo lugar con 12 puntos, por diferencia de goles por detrás del líder Al-Hilal.

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En caso de que Wissing decida contar con el jugador colombiano, Ríos podría tener un debut muy rápido con "El Decano", y en un enfrentamiento del más alto nivel de dificultad, lo que convierte su primera aparición en una prueba directa de sus capacidades y de la rapidez con la que se adapte a su nuevo equipo.

La afición del Al-Ittihad aguarda con expectación la decisión de Wissing, sobre todo porque la llegada del jugador a bordo de un avión privado refleja el deseo del club de tenerlo listo lo antes posible, mientras que la pregunta más importante sigue siendo: ¿se arriesgará el entrenador a alinear al recién llegado ante el Al-Nassr, o preferirá aplazar su primera aparición a un partido posterior?