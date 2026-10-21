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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Posible quebradero de cabeza para el Manchester United! Eli Junior Kroupi, la sensación adolescente del Bournemouth, podría volver tras su lesión este fin de semana

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El Bournemouth ha recibido una importante noticia de cara a su visita a Old Trafford: el joven talento Eli Junior Kroupi ha vuelto a entrenarse con el primer equipo. El prometedor delantero podría disputar este domingo ante el Manchester United su primer partido de la temporada tras una larga ausencia.

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El esperado regreso de la joven promesa del Bournemouth

Kroupi ha vuelto por fin a entrenarse con el primer equipo, una gran noticia para el entrenador Marco Rose antes del próximo partido de Premier League del club contra el Manchester United. El jugador de 20 años no compite desde julio, cuando sufrió una fractura de metatarsiano durante la concentración de pretemporada del Bournemouth en Austria. La lesión resultó especialmente frustrante porque se produjo mientras el joven realizaba un disparo en un entrenamiento. Tuvo que ser operado ese mismo mes para reparar el daño y comenzó un largo proceso de recuperación.

Aunque el pronóstico médico inicial apuntaba a que el internacional sub-21 con Francia podría seguir de baja hasta noviembre, su evolución ha superado las expectativas. Tras varias semanas de intensa rehabilitación y un periodo de trabajo individual sobre el césped a principios de este mes, el delantero se ha reincorporado al grupo.


Rose confirma que podría contar con él

Rose ha confirmado que Kroupi está cerca de volver a competir, aunque no participará en el encuentro de Europa League del club contra el AC Milan este jueves. Como el delantero se encontraba en las primeras fases de su recuperación cuando vencieron los plazos de inscripción para las competiciones europeas, no fue incluido en la lista para la fase de grupos. Sin embargo, Rose dejó entrever que el partido de Premier League en Old Trafford podría ser el escenario de su debut esta temporada. «Junior ha vuelto a entrenarse con el equipo, pero no está en la lista de la UEFA», explicó Rose. «Pero quizá podamos contar con él unos minutos en Manchester».

El jugador ha alcanzado los niveles físicos necesarios para optar a un puesto en el banquillo. Kroupi se había marcado personalmente el partido contra el Manchester United como objetivo para su regreso y, aunque el cuerpo médico estaba decidido a no acelerar el proceso, su satisfactoria incorporación a los entrenamientos completos abre la puerta a que dispute algunos minutos.


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El impacto de la sensación adolescente

La importancia de Kroupi para el Bournemouth es indudable tras su año de irrupción en Inglaterra. En su primera temporada, el exatacante del Lorient se consolidó como un talento de primer nivel y terminó como máximo goleador del club, con 13 tantos en liga. Su capacidad para marcar y su inteligente movilidad sin balón hicieron que se le relacionara con algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial. De hecho, se atribuyó al Arsenal, al Tottenham Hotspur y al Barcelona interés por el joven antes de que la lesión sufrida en pretemporada pusiera fin, en la práctica, a cualquier conversación sobre un traspaso sonado en verano.

En su ausencia, Rose ha recurrido a otras opciones ofensivas, entre ellas el delantero brasileño Evanilson y Alvaro Rodriguez, incorporado en verano, para ocupar la punta del ataque. Aunque ambos han rendido bien, el regreso de un jugador que contribuyó tanto a la cifra goleadora del equipo la temporada pasada aporta una dimensión diferente a la delantera del Bournemouth. Mientras el club de la costa sur se prepara para enfrentarse a un Manchester United que busca regularidad, la vuelta de un jugador que podría disputar algunos minutos podría resultar decisiva.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”