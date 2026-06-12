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Muhammad Sharaf Eldeen

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Posible guerra: el París Saint-Germain quiere a una estrella del Barcelona para el mercado de verano

Fichajes
Barcelona
Paris Saint-Germain
F. Torres
B. Barcola
España
Francia

El Barcelona y el París han protagonizado numerosas disputas en el mercado de fichajes.

Según Sky Sports, el París Saint-Germain ficharía a Ferran Torres del Barcelona si Bradley Barcola se marcha este verano.

Sky Sports informa que el PSG considera fichar a Ferran Torres, delantero del Barcelona, si Bradley Barcola se marcha este verano.

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Torres brilló con España bajo las órdenes de Luis Enrique, actual técnico del PSG.

La noticia llega tras informes que señalan un cambio de postura del Barça sobre Torres, cuyo contrato vence en 2027.

En un principio, el Barça prefería esperar hasta septiembre u octubre de 2026 para negociar la renovación del internacional español.

Sin embargo, según Mundo Deportivo, el campeón de La Liga decidió de inmediato iniciar los trámites para renovarle entre 3 y 4 años más.

La salida de Robert Lewandowski ha incrementado su peso en el equipo, algo que se refuerza indirectamente por la no ejecución de la opción de compra de Marcus Rashford.

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