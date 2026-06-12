Según Sky Sports, el París Saint-Germain ficharía a Ferran Torres del Barcelona si Bradley Barcola se marcha este verano.

Sky Sports informa que el PSG considera fichar a Ferran Torres, delantero del Barcelona, si Bradley Barcola se marcha este verano.

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La noticia llega tras informes que señalan un cambio de postura del Barça sobre Torres, cuyo contrato vence en 2027.

En un principio, el Barça prefería esperar hasta septiembre u octubre de 2026 para negociar la renovación del internacional español.

Sin embargo, según Mundo Deportivo, el campeón de La Liga decidió de inmediato iniciar los trámites para renovarle entre 3 y 4 años más.

La salida de Robert Lewandowski ha incrementado su peso en el equipo, algo que se refuerza indirectamente por la no ejecución de la opción de compra de Marcus Rashford.