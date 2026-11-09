La Policía francesa ha abierto una investigación sobre sospechas de manipulación y filtración de información relacionadas con los resultados del Balón de Oro de 2026.

Informes periodísticos revelaron que 12 cuentas en una plataforma de pronósticos lograron predecir con total precisión la clasificación final de los cinco primeros jugadores en la carrera por el Balón de Oro, empezando por el inglés Harry Kane, pasando por el francés Kylian Mbappé, después el español Lamine Yamal, Rodri, y hasta el argentino Lionel Messi.

Y según lo publicado por el sitio «Tribuna», el valor de las ganancias de estas cuentas alcanzó cerca de 200.000 euros netos, lo que llevó a los investigadores a sospechar de la posibilidad de que sus titulares hubieran obtenido información no divulgada previamente.

La revista «France Football», entidad organizadora del premio, fue informada de estas sospechas, por lo que presentó una denuncia oficial y abrió una investigación interna en colaboración con la unidad especializada de la Policía francesa.

Las sospechas se centran en la posibilidad de que se explotara información interna relacionada con los resultados de la votación, sobre todo porque las 12 cuentas no se limitaron a predecir los nombres de los cinco primeros, sino que determinaron su clasificación final de forma correcta.

Estos acontecimientos se producen después de un incidente que generó polémica durante la noche de la gala, cuando el sitio oficial del Balón de Oro publicó, por error, artículos que anunciaban la victoria de algunos candidatos al premio horas antes del inicio de la ceremonia en el London Palladium.

El incidente volvió a plantear interrogantes sobre los procedimientos adoptados para proteger los resultados e impedir su filtración antes del anuncio oficial, especialmente porque la votación se resuelve mediante un comité cerrado días antes de la fecha de la gala.

Por su parte, «France Football» subrayó que la integridad del premio representa una prioridad absoluta, afirmando que la elección del ganador se realiza mediante una votación independiente.

Un portavoz de la revista declaró: «La integridad del Balón de Oro representa una prioridad absoluta para France Football. Confirmamos que el ganador se elige mediante una votación independiente, y tratamos con la máxima seriedad las acusaciones relacionadas con la filtración de los resultados».