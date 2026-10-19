El PSV busca resarcirse de la dolorosa derrota por 2-1 ante el ADO Den Haag del sábado. El martes tendrá la oportunidad de hacerlo en su visita al FC Porto, en la fase de liga de la Champions League. ¿A quién elegirá Peter Bosz para sustituir al lesionado Ruben van Bommel? El encuentro en Portugal comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport 1 y Ziggo Sport Totaal.

Bosz no tiene preocupaciones en defensa. Matej Kovár estará bajo palos en Porto, con Sergiño Dest en el lateral derecho y Filip Kostic en el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales del PSV en Portugal.

Kodai Sano y Mauro Júnior deberán aportar una vez más el control en el centro del campo del PSV. Guus Til, que está en condiciones de ser titular, será el encargado de conectar el mediocampo con el ataque de los visitantes.

El lunes se confirmó que Van Bommel no está en condiciones de jugar en la visita al Porto. Por ello, Ivan Perisic, suplente ante el ADO, ocupará el extremo izquierdo. Esmir Bajraktarevic comenzará en la banda derecha y Sven Mijnans volverá a ser el delantero más adelantado en el sistema 4-2-3-1 de Bosz.

El PSV hizo el ridículo con su derrota por 2-1 ante el ADO, un equipo de la parte baja de la tabla. El FC Porto descansó el pasado fin de semana. El equipo de Francesco Farioli comenzó su andadura en la Champions League con una derrota por 0-2 ante el Manchester City y otra por 3-2 en su visita al Real Betis.

Posible alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.