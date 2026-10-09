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imago-sport-1083559417.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Posible alineación del PSV: Peter Bosz elige a un delantero centro circunstancial

PSV Eindhoven vs SC Heerenveen
PSV Eindhoven
SC Heerenveen
Eredivisie

El PSV reanuda este viernes la Vriendenloterij Eredivisie con un partido en casa contra el sc Heerenveen. Peter Bosz introduce algunos cambios en su equipo (obligado por las circunstancias), según prevé Voetbalzone. El duelo en Eindhoven comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 2. 

Matej Kovar estará bajo palos en el Philips Stadion. Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Filip Kostic, de derecha a izquierda, forman la defensa del PSV. Sergiño Dest jugó esta semana con Estados Unidos y empezará en el banquillo, al igual que Lutsharel Geertruida.

Paul Wanner será baja durante algún tiempo por una lesión, dejó entrever Bosz esta semana. Por ello, Kodai Sano, Noah Fernandez y Guus Til formarán el centro del campo en el partido en casa contra los frisios.

En ataque, Bosz todavía no podrá contar con Ricardo Pepi ni Sam Lammers. Sven Mijnans, autor recientemente de un hat-trick contra el Sparta Rotterdam, se desplazará por ello a la posición de delantero centro. Ivan Perisic arrancará por la derecha, mientras que Ruben van Bommel actuará desde la banda izquierda.

El PSV debe ganar para seguir la estela del líder, el AZ. Además, tres puntos supondrían un impulso de cara a la reanudación de la Liga de Campeones, con el RB Leipzig como rival el martes.

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Posible alineación del PSV: Kovar; Mauro, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Sano, Til, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel. 

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