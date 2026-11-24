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El PSV retoma el martes la fase de liga de la Champions League con una visita al Real Madrid. La gran incógnita es quién sustituirá al lesionado Mauro Júnior en el centro del campo. El encuentro en el Santiago Bernabéu comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Matej Kovar defenderá la portería del PSV en Madrid. Sergiño Dest, por la derecha, y Filip Kostic, por la izquierda, serán los laterales del equipo visitante. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales.

La lesión de Mauro hará que Guus Til retrase su posición al centro del campo del PSV. Kodai Sano, en labores defensivas, y Sven Mijnans completarán esa línea.

Con Til en el centro del campo, Ricardo Pepi será el delantero más adelantado ante el Real Madrid. Ivan Perisic se encargará de surtirle de balones desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel partirá desde la izquierda.

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El PSV ganó confianza el pasado sábado en la Vriendenloterij Eredivisie. El líder no tuvo ningún problema ante el NEC y se marchó de Nimega con una contundente victoria por 1-4.

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El Real Madrid sufrió para ganar en casa al Celta de Vigo. Carlos Espi marcó el gol decisivo del 2-1 a cinco minutos del final. Así, el equipo de José Mourinho se encuentra a tres puntos del líder, el FC Barcelona.

El gigante español comparte el liderato de la fase de liga de la Champions League, con doce puntos logrados en cuatro victorias. Solo el Paris Saint-Germain ha sumado la misma cantidad de puntos.

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El PSV ocupa el puesto 24, justo lo necesario para acceder a una ronda de clasificación en los play-offs. El equipo de Eindhoven ha sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.