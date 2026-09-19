Posible alineación del PSV: Bosz toma una decisión sobre Mijnans, héroe del hat-trick

Al PSV le espera este domingo la complicada misión de derrotar al FC Twente en De Grolsch Veste. Peter Bosz mantiene en gran medida la formación que la semana pasada ganó por 4-1 al Sparta Rotterdam. El duelo en Enschede comienza a las 14:30 y podrá verse en directo por ESPN 3.

Matej Kovar no estuvo acertado en el 0-1 del Sparta, pero para Bosz eso no es motivo para dejar fuera al portero. Tampoco hay cambios en la defensa del PSV: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Mauro Júnior serán titulares.

Paul Wanner y Kodai Sano, goleadores contra el PSV, deberán aportar el control en el centro del campo ante el Twente. Guus Til es la pieza más adelantada en la medular del conjunto visitante de Eindhoven.

Bosz rotó mucho contra el Sparta y le dio a Sven Mijnans una oportunidad como delantero centro. El centrocampista de origen respondió de inmediato con un hat-trick. Sin embargo, vuelve a dejar su sitio a Ricardo Pepi. Ivan Perisic, por la derecha, y Ruben van Bommel, por la izquierda, también regresan al ataque del PSV.

El PSV se repuso de un mal inicio con una victoria por 4-1 ante el Sparta y es líder de la VriendenLoterij Eredivisie. El Twente se instaló en la zona alta media de la tabla con un triunfo por 2-0 sobre el colista ADO Den Haag.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.