Posible alineación del PSV: Bosz toma la decisión final sobre Mijnans, héroe del hat-trick

El PSV afronta este domingo la difícil tarea de vencer al FC Twente en De Grolsch Veste. Peter Bosz mantiene en gran medida la formación que la semana pasada ganó por 4-1 al Sparta Rotterdam. El duelo en Enschede comienza a las 14:30 y podrá verse en directo por ESPN 3.

Matej Kovar no estuvo bien en el 0-1 del Sparta, pero para Bosz eso no es motivo para dejar fuera al portero. Tampoco hay cambios en la defensa del PSV: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Mauro Júnior serán titulares.

Paul Wanner y Kodai Sano, goleadores contra el PSV, deberán aportar el control en el centro del campo ante el Twente. Guus Til será la pieza más adelantada en la medular del conjunto visitante de Eindhoven.

Bosz rotó mucho contra el Sparta y dio una oportunidad a Sven Mijnans como delantero centro. El mediocampista de origen respondió de inmediato con un hat-trick. Sin embargo, vuelve a dejar su sitio a Ricardo Pepi. Ivan Perisic, por la derecha, y Ruben van Bommel, por la izquierda, también regresan al ataque del PSV.

El PSV ganó por 4-1 al Sparta tras un falso inicio y es líder de la Vriendenloterij Eredivisie. El Twente se instaló en la zona alta media de la tabla con una victoria por 2-0 sobre el colista ADO Den Haag.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.