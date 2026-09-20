Posible alineación del PSV: Bosz toma la decisión definitiva sobre Mijnans, héroe del hat-trick

El PSV afronta este domingo la exigente tarea de vencer al FC Twente en De Grolsch Veste. Peter Bosz mantiene en gran medida la formación que la semana pasada ganó por 4-1 al Sparta Rotterdam. El duelo en Enschede comienza a las 14:30 y podrá verse en directo por ESPN 3.

Matej Kovar no estuvo acertado en el 0-1 del Sparta, pero para Bosz eso no es motivo para dejar fuera al guardameta. Tampoco hay cambios en la defensa del PSV: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Mauro Júnior serán titulares.

Paul Wanner y Kodai Sano, autores de los goles contra el PSV, deben encargarse del control en el centro del campo ante el Twente. Guus Til es la pieza más adelantada en la medular de los visitantes de Eindhoven.

Bosz rotó mucho contra el Sparta y dio a Sven Mijnans una oportunidad en punta. El centrocampista de origen firmó de inmediato un hat-trick. Sin embargo, vuelve a dejar su sitio a Ricardo Pepi. Ivan Perisic (a la derecha) y Ruben van Bommel (a la izquierda) también regresan al ataque del PSV.

El PSV se impuso por 4-1 al Sparta tras un falso arranque y es líder de la Vriendenloterij Eredivisie. El Twente se instaló en la zona alta media con una victoria por 2-0 sobre el colista ADO Den Haag.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.