¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1083236413.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Posible alineación del PSV: Bosz toma la decisión definitiva sobre Mijnans, héroe del hat-trick

FC Twente vs PSV Eindhoven
FC Twente
PSV Eindhoven
Eredivisie

El PSV afronta este domingo la exigente tarea de vencer al FC Twente en De Grolsch Veste. Peter Bosz mantiene en gran medida la formación que la semana pasada ganó por 4-1 al Sparta Rotterdam. El duelo en Enschede comienza a las 14:30 y podrá verse en directo por ESPN 3. 

Matej Kovar no estuvo acertado en el 0-1 del Sparta, pero para Bosz eso no es motivo para dejar fuera al guardameta. Tampoco hay cambios en la defensa del PSV: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Mauro Júnior serán titulares.

Paul Wanner y Kodai Sano, autores de los goles contra el PSV, deben encargarse del control en el centro del campo ante el Twente. Guus Til es la pieza más adelantada en la medular de los visitantes de Eindhoven.

Bosz rotó mucho contra el Sparta y dio a Sven Mijnans una oportunidad en punta. El centrocampista de origen firmó de inmediato un hat-trick. Sin embargo, vuelve a dejar su sitio a Ricardo Pepi. Ivan Perisic (a la derecha) y Ruben van Bommel (a la izquierda) también regresan al ataque del PSV.

El PSV se impuso por 4-1 al Sparta tras un falso arranque y es líder de la Vriendenloterij Eredivisie. El Twente se instaló en la zona alta media con una victoria por 2-0 sobre el colista ADO Den Haag.

Eredivisie
FC Twente crest
FC Twente
TWE
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google