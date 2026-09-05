Posible alineación del PSV: Bosz sorprende con una elección en la delantera

El PSV se enfrenta este sábado al Ajax en el gran duelo de la Eredivisie patrocinada por Vriendenloterij. Peter Bosz introduce un cambio en ataque, según pronostica Voetbalzone. El Ajax - PSV comienza a las 20:00 y podrá seguirse en directo por ESPN 1.

Peter Bosz apuesta por Matej Kovar en la portería del conjunto visitante de Eindhoven. Sergiño Dest y Mauro Júnior comenzarán ante el Ajax respectivamente como lateral derecho e izquierdo. Ryan Flamingo y Armando Obispo volverán a ser los centrales del PSV. Lutsharel Geertruida vuelve, por tanto, a dar un paso al lado.

Sven Mijnans marcó de bella factura contra el FC Utrecht la semana pasada y recibe como recompensa un papel de número 10 contra el Ajax. Kodai Sano y Noah Fernandez completan el centro del campo del PSV en este gran duelo de la Eredivisie.

No Pepi contra el Ajax

Ricardo Pepi no atraviesa un gran momento de forma en las últimas semanas. Por ello, Bosz recurre a Guus Til como delantero más adelantado del equipo visitante, sobre todo por su capacidad de desmarque. Ivan Perisic (derecha) y Ruben van Bommel (izquierda) ocuparán las bandas en el Johan Cruijff ArenA.

El PSV impresionó con la victoria por 1-6 sobre el FC Utrecht, que especialmente en el tramo final no tuvo ninguna opción ante el vigente campeón de la liga. Eso le dará la confianza necesaria al equipo de Bosz de cara al choque estelar contra el Ajax.

Posible alineación del PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.