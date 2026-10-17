El PSV se enfrenta el sábado al ADO Den Haag, un equipo de la parte baja de la tabla. Con la vista puesta en el choque contra el FC Porto en la Liga de Campeones, Peter Bosz hará cambios en algunos puestos, según pronostica Voetbalzone. El partido en La Haya comienza a las 16:30 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Bosz quedó satisfecho con Matej Kovar ante el RB Leipzig, por lo que el guardameta también será titular frente al ADO. Sergiño Dest ocupará el lateral derecho y Filip Kostic, el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo descansarán, de modo que Ryan Flamingo y Yarek Gasiorowski formarán la pareja de centrales.

Mauro Júnior volverá a jugar como pivote. Noah Fernandez sustituirá a Kodai Sano, a quien Bosz también dará descanso ante la próxima visita al FC Porto. Guus Til completará el centro del campo del conjunto de Eindhoven en La Haya.

Dennis Man tendrá otra oportunidad en el extremo derecho, mientras que Ivan Perisic pasará a la izquierda. Ruben van Bommel comenzará en el banquillo del PSV. Sven Mijnans volverá a ser la referencia en ataque del aspirante al título.

El PSV busca así resarcirse de la derrota por 1-0 ante el RB Leipzig. El ADO sumó un punto frente al Telstar (2-2) en un partido en el que el equipo de La Haya jugó durante mucho tiempo con diez hombres tras la expulsión de Milan Hokke.

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Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.