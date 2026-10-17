El PSV se enfrenta este sábado al ADO Den Haag, un equipo de la zona baja. Con la vista puesta en el duelo contra el FC Porto en la Champions League, Peter Bosz hará algunos cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El partido en La Haya comenzará a las 16:30 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Bosz quedó satisfecho con Matej Kovar ante el RB Leipzig, por lo que el portero también será titular contra el ADO. Sergiño Dest ocupará el lateral derecho y Filip Kostic, el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo descansarán, de modo que Ryan Flamingo y Yarek Gasiorowski formarán la pareja de centrales.

Mauro Júnior volverá a jugar como mediocentro defensivo. Noah Fernandez sustituirá a Kodai Sano, a quien Bosz también dará descanso ante la proximidad de la visita al FC Porto. Guus Til completará el centro del campo del equipo de Eindhoven en La Haya.

Dennis Man volverá a tener una oportunidad en la banda derecha del ataque, mientras que Ivan Perisic pasará a la izquierda. Ruben van Bommel comenzará, por tanto, en el banquillo del PSV. Sven Mijnans será de nuevo la referencia ofensiva del aspirante al título.

El PSV buscará resarcirse de la derrota por 1-0 ante el RB Leipzig. El ADO sumó un punto en el campo del Telstar (2-2), en un partido en el que el equipo de La Haya jugó durante mucho tiempo con diez futbolistas tras la expulsión de Milan Hokke.

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Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.