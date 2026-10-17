El PSV se enfrentará este sábado al ADO Den Haag, uno de los equipos de la zona baja. Con la vista puesta en el duelo contra el FC Porto en la Champions League, Peter Bosz hará algunos cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El partido en La Haya comenzará a las 16:30 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Bosz quedó satisfecho con Matej Kovar ante el RB Leipzig, por lo que el portero también será titular contra el ADO. Sergiño Dest ocupará el lateral derecho y Filip Kostic, el izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo descansarán, de modo que Ryan Flamingo y Yarek Gasiorowski formarán la pareja de centrales.

Mauro Júnior volverá a ser el mediocentro defensivo. Noah Fernandez sustituirá a Kodai Sano, a quien Bosz también dará descanso ante la proximidad de la visita al FC Porto. Guus Til completará el centro del campo del PSV en La Haya.

Dennis Man tendrá otra oportunidad en el extremo derecho, mientras que Ivan Perisic pasará a la izquierda. Ruben van Bommel comenzará en el banquillo del PSV. Sven Mijnans volverá a ser la referencia en ataque del aspirante al título.

El PSV buscará resarcirse de la derrota por 1-0 ante el RB Leipzig. El ADO sumó un punto contra el Telstar (2-2) en un partido en el que el equipo de La Haya jugó durante mucho tiempo con diez futbolistas tras la expulsión de Milan Hokke.

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Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.