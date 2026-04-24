Posible alineación del Feyenoord: Van Persie designa a Moder como su sustituto

El Feyenoord busca el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie este sábado ante el FC Groningen en casa. Robin van Persie realiza un cambio en el centro del campo. El partido en De Kuip empieza a las 16:30 y se verá en directo por ESPN 1.

Timon Wellenreuther defenderá la portería. Givairo Read regresa a la convocatoria, pero Mats Deijl será el lateral derecho. Con Anel Ahmedhodzic lesionado, Tsuyoshi Watanabe formará pareja en el centro de la defensa con Thijs Kraaijeveld. Jordan Bos actuará como lateral izquierdo.

Oussama Targhalline controlará el centro del campo, con Luciano Valente y Tobias van den Elshout completando el once. El extremo izquierdo retrocede por la lesión de Jakub Moder.

Anis Hadj Moussa aportará desborde y centros desde la derecha. Raheem Sterling, que fue suplente ante el NEC, ahora será titular debido al desplazamiento de Van den Elshout al centro del campo. Ayase Ueda actuará como segundo punta.

El Feyenoord suma 55 puntos a falta de cuatro jornadas, mientras FC Twente y NEC se miden en un duelo clave por el segundo puesto.

Once probable del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Van den Elshout, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.