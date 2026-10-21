El Feyenoord vuelve a jugar este miércoles en la fase de liga de la Champions League, con el Real Betis como rival. Giovanni van Bronckhorst optará por un once sólido en España, según pronostica Voetbalzone. El partido en Sevilla comenzará a las 21:00 y se podrá ver en directo por Ziggo Sport Select.

El pasado sábado, ante el Telstar (victoria por 3-4), Van Bronckhorst alineó a Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn y Gaoussou Diarra. Se espera que estos jugadores no sean titulares el miércoles contra el Real Betis.

Tjark Ernst estará bajo palos en el Feyenoord, con Givairo Read en el lateral derecho y Mika Mármol en el izquierdo. Jeremiah St. Juste regresará al centro de la defensa, junto a Tsuyoshi Watanabe.

Oussama Targhalline sustituirá en el centro del campo a Steijn, que marcó dos goles ante el Telstar. Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël completarán el centro del campo del Feyenoord en España.

Anis Hadj Moussa ocupará el extremo derecho el miércoles, mientras que Luciano Valente regresará a la banda izquierda. Nacho Ferri será el delantero centro en el esquema de tres atacantes del conjunto visitante.

El Feyenoord derrotó la semana pasada al Como por 3-2 de forma impresionante. El Real Betis venció al FC Porto por 3-2 y, tres días después, cayó por 2-5 en casa ante el FC Barcelona.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.