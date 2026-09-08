El Feyenoord abre este miércoles su temporada de Champions League con una visita al FC Barcelona. Anis Hadj Moussa estará en el once inicial con total normalidad, según pronostica Voetbalzone. El FC Barcelona - Feyenoord comienza a las 18:45 y podrá verse en directo en el canal principal de Ziggo Sport.

Tjark Ernst defenderá la portería del conjunto de Róterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol (de derecha a izquierda) forman la defensa del Feyenoord en el Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst apuesta por nombres habituales en el centro del campo del Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte y Luciano Valente. Oussama Targhalline puede esperar una oportunidad entrando desde el banquillo en Barcelona.

Hadj Moussa, cuyo traspaso al Al-Ittihad acabó frustrándose y que se perdió el duelo con el NEC por haber llegado tarde en dos ocasiones, arrancará en ataque por la banda derecha. Nacho Ferri será la referencia ofensiva y Gaoussou Diarra deberá aportar el peligro desde la izquierda.

Reiss Nelson todavía no tiene permiso de trabajo y, por tanto, no entra en la convocatoria del Feyenoord. Jerayno Schalken, que causó una buena impresión ante el NEC, sí ha viajado a España con Van Bronckhorst.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.