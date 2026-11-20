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El Feyenoord recibe este sábado en De Kuip a su vecino Excelsior. La gran pregunta es si Anis Hadj Moussa estará en condiciones de ser titular. El derbi de Róterdam empieza a las 18:45 y se podrá ver en directo por ESPN 1.

Como estaba previsto, Tjark Ernst ocupará la portería del Feyenoord. De derecha a izquierda, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol y Javi López formarán la defensa del equipo local.

No habrá novedades en el centro del campo del Feyenoord. Eso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël saldrán de inicio ante el Excelsior.

Hadj Moussa regresó de sus compromisos internacionales con Argelia con una lesión de tobillo. Por eso, Giovanni van Bronckhorst ha decidido alinear de inicio a Jerayno Schaken en el extremo derecho.

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El técnico del Feyenoord no quiere correr ningún riesgo con Hadj Moussa. Su equipo juega el martes en casa contra el FC Porto en la fase de liga de la Champions League.

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«Creo que Schaken está preparado. Ya ha salido desde el banquillo en partidos anteriores. Solo hacemos eso cuando confiamos en un jugador. Creo que tiene cualidades que nos resultan muy útiles», dijo Van Bronckhorst el viernes en una comparecencia ante los medios.

Nacho Ferri volverá a ser la referencia en ataque del Feyenoord, que está a un punto del líder, el PSV. Luciano Valente repetirá en el extremo izquierdo.

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El Feyenoord busca resarcirse en la Vriendenloterij Eredivisie. Poco antes del parón internacional, el equipo de Van Bronckhorst cayó por 5-3 ante el sc Heerenveen.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.