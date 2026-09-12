Posible alineación del Feyenoord: la variante de éxito gana enteros

El Feyenoord busca ante el PEC Zwolle revancha por la derrota por 5-1 ante el FC Barcelona en la Liga de Campeones. Luciano Valente parece adelantarse a la línea de ataque, según pronostica Voetbalzone. El PEC - Feyenoord comienza el domingo a las 16:45 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst empezará bajo palos en Zwolle pese a un partido complicado en Barcelona. Givairo Read (derecha) y Mika Mármol (izquierda) serán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe forman el centro de la defensa del conjunto de Róterdam.

Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël vuelven a tener un puesto en el centro del campo. Oussama Targhalline entró como suplente ante el Barcelona y Giovanni van Bronckhorst quedó satisfecho con él. "Queríamos cambiar algo en la segunda parte en cuanto a la presión, en especial con Valente en la banda para entrar más en el juego. Oussama lo interpretó bien, lo que te permitió ejercer algo más de presión hacia delante. Esa es una fortaleza de Targhalline", dijo el entrenador este viernes en una comparecencia ante la prensa.

Anis Hadj Moussa ocupará la banda derecha en ataque, con Luciano Valente actuando desde la izquierda. Nacho Ferri, cuyo gol fue anulado ante el Barcelona por fuera de juego, será la referencia ofensiva del Feyenoord en Zwolle.

El Feyenoord ganó la semana pasada por 1-3 en su visita al NEC. El PEC sumó un meritorio punto ante el Sparta Rotterdam (2-2) y es un equipo de mitad de tabla en la Eredivisie VriendenLoterij.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.