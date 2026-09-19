Posible alineación del Feyenoord: la fórmula del éxito recibe una nueva oportunidad

Feyenoord se enfrenta este domingo al FC Utrecht y el entrenador Giovanni van Bronckhorst parece dispuesto a mantener el once que la semana pasada ganó por 0-7 en casa del PEC Zwolle. El duelo en De Kuip comienza a las 12:15 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst vuelve a estar bajo palos en el conjunto de Róterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol formarán, de derecha a izquierda, la defensa ante el FC Utrecht.

Tampoco hay sorpresas en el centro del campo del Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël y Oussama Targhalline también tendrán un puesto en el once ante los visitantes de Utrecht por decisión de su entrenador.

Anis Hadj Moussa arrancará por la derecha en ataque, con Nacho Ferri como referencia junto a él. Luciano Valente actuará desde la izquierda y tendrá libertad para irse hacia dentro, de modo que quede espacio para Mármol.

«Si miras las últimas alineaciones, está muy claro cómo jugamos con Luciano partiendo desde la izquierda. Ese ha sido el equipo que ha rendido bien en las últimas semanas. Eso es, por supuesto, lo que buscas», explicó Van Bronckhorst el viernes en una comparecencia ante la prensa.

Feyenoord ganó, por tanto, con autoridad al PEC y ahora es tercero, a dos puntos del líder PSV. El FC Utrecht está en la zona media después de la victoria in extremis (1-2) ante el Excelsior.

Posible alineación: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.