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El Feyenoord recibe este domingo por la tarde al Ajax en De Kuip con la esperanza de poner fin, por fin, a una racha especialmente decepcionante en el Clásico. Giovanni van Bronckhorst afronta varias decisiones difíciles antes del encuentro, sobre todo en el centro de la defensa y en la posición de delantero centro.

El Feyenoord ha perdido sus últimos cuatro partidos y ya acumula siete encuentros sin ganar. El equipo de Róterdam cayó el pasado fin de semana por 2-3 ante el Excelsior, rival de la misma ciudad, y el martes perdió por 0-1 frente al FC Porto en competición europea.

Pese a la derrota ante el conjunto portugués, Van Bronckhorst habrá sacado motivos para confiar en la actuación de su equipo. Por eso, no parece que vaya a introducir grandes cambios en su once titular para enfrentarse al Ajax.

Se espera que Florian Kastenmeier mantenga su puesto en la portería del Feyenoord. El guardameta alemán dejó una buena impresión en su debut ante el FC Porto, después de que Tjark Ernst perdiera la titularidad por su bajo rendimiento.

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En el centro de la defensa, Van Bronckhorst tiene una decisión interesante por delante. Thijs Kraaijeveld y Mika Mármol formaron una sólida pareja de centrales ante el FC Porto, por lo que se espera que repitan juntos frente al Ajax.

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Eso supondría que Tsuyoshi Watanabe tendría que conformarse con un puesto en el banquillo. Givairo Read y Javi López apuntan a titulares en los laterales, mientras que el centro del campo estaría formado por Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte y Oussama Targhaline.

Una gran noticia para el Feyenoord es el regreso de Anis Hadj Moussa, que el martes disputó los noventa minutos ante el FC Porto. Se espera que el extremo vuelva a jugar por la banda derecha frente al Ajax, con Luciano Valente en la izquierda.

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La principal duda en ataque está en la posición de delantero centro. Aunque Shaqueel van Persie fue el elegido por delante de Nacho Ferri entre semana, parece que Van Bronckhorst volverá a apostar por el atacante español en el Clásico.

Se espera que Jakub Moder regrese a la convocatoria del Feyenoord tras un largo periodo de ausencia. Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste y Tijme Wessels siguen sin estar disponibles.

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El Clásico tiene una gran importancia para el Feyenoord, que ocupa la quinta posición de la Eredivisie con 25 puntos en trece partidos. Si gana, el equipo de Róterdam igualará al Ajax a puntos. El encuentro comenzará el domingo a las 14:30 en De Kuip.

Posible alineación del Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.