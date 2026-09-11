El Ajax busca revancha en la Eredivisie patrocinada por la Vriendenloterij tras la derrota por 1-3 ante el PSV. El entrenador Míchel introduce algunos cambios en su equipo contra el Fortuna Sittard, según pronostica Voetbalzone. El duelo en Limburgo comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en Sittard. Anton Gaaei será la pieza más a la derecha en la defensa de cuatro. Thilo Kehrer sustituye a Aaron Bouwman, que debe recuperarse tras la entrada de Ruben van Bommel la semana pasada. Youri Baas será el acompañante de Kehrer en defensa ante el Fortuna. Caio Henrique parte como lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat debutó contra el PSV como suplente y esta vez estará en el once inicial. Davy Klaassen y Julian Brandt completan el centro del campo del Ajax contra el equipo de Danny Buijs. Jorthy Mokio, por tanto, da un paso atrás por el momento.

Steven Berghuis vuelve a tener la oportunidad de reivindicarse como extremo derecho, mientras que Abdellah Ouazane podrá mostrar sus cualidades en la izquierda. Tolu Arokodare será la referencia ofensiva de los visitantes de Ámsterdam.

El Ajax compitió bien durante mucho tiempo ante el PSV, pero acabó perdiendo en casa por 1-3. El Fortuna venció por 2-3 al ADO Den Haag, que lucha por evitar la zona baja, y con ello se instaló en la zona alta media de la Eredivisie.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.