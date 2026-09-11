Posible alineación del Ajax: tres nombres nuevos tras el fiasco contra el PSV

El Ajax busca revancha en la Eredivisie patrocinada por Vriendenloterij tras la derrota por 1-3 ante el PSV. El técnico Míchel introduce algunos cambios en su equipo contra el Fortuna Sittard, según pronostica Voetbalzone. El duelo en Limburgo comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en Sittard. Anton Gaaei será la pieza más a la derecha en la defensa de cuatro. Thilo Kehrer reemplaza a Aaron Bouwman, que debe rehabilitarse tras la entrada de Ruben van Bommel la semana pasada. Youri Baas será el compañero de Kehrer en defensa contra el Fortuna. Caio Henrique arrancará como lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat debutó contra el PSV como suplente y esta vez aparecerá de inicio. Davy Klaassen y Julian Brandt completan el centro del campo del Ajax frente al equipo de Danny Buijs. Jorthy Mokio da, por tanto, un paso al lado momentáneamente.

Steven Berghuis vuelve a tener la oportunidad de reivindicarse como extremo derecho, mientras que Abdellah Ouazane podrá mostrar sus cualidades por la izquierda. Tolu Arokodare será la referencia ofensiva de los visitantes de Ámsterdam.

El Ajax compitió bien durante mucho tiempo ante el PSV, pero acabó perdiendo en casa por 1-3. El Fortuna derrotó por 2-3 al ADO Den Haag, uno de los equipos de la zona baja, y con ello se asentó en la zona alta media de la Eredivisie.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.