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El Ajax retoma la Vriendenloterij Eredivisie el domingo en casa ante el ADO Den Haag. Míchel Sanchez parece dispuesto a cambiar la alineación de los de Ámsterdam en varios puestos. El partido en el Johan Cruijff ArenA comienza a las 14:30 y podrá verse en directo por ESPN 3.

Marc ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. Anton Gaaei vuelve a estar en condiciones de jugar, pero Lucas Rosa será el lateral derecho. Thilo Kehrer regresa al centro de la defensa, donde formará pareja con Aaron Bouwman. Owen Wijndal repetirá como lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat está en condiciones de ser titular con el equipo local. Youri Baas y Davy Klaassen completarán el centro del campo del Ajax ante los visitantes de La Haya. Julian Brandt aún no está en condiciones de salir de inicio.

Oscar Gloukh pasará a jugar por la derecha en ataque, ya que Abdellah Ouazane regresa a la banda izquierda. El extremo clasificó a Marruecos para la fase final de la Copa África la semana pasada con su primer gol como internacional. Tolu Arokodare volverá a ser la referencia ofensiva del Ajax.

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El Ajax parecía encaminado a llegar al parón de selecciones con una victoria por 1-2 ante el FC Twente. Sin embargo, un penalti muy tardío a favor de los Tukkers acabó costándole puntos en Enschede.

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El ADO ganó 3-1 al Sparta Rotterdam hace dos semanas y ahora ocupa el decimoséptimo puesto. Su nuevo entrenador, Maurice Steijn, regresa al Ajax, donde trabajó durante unos meses en 2023.

Al Ajax le espera una semana importante en varios frentes. El jueves se enfrentará al FC Thun en la Conference League y el próximo domingo disputará De Klassieker ante el Feyenoord.

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Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Kehrer, Wijndal; Baas, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.