El Ajax se mide este jueves por la noche al FK Vojvodina en el partido de vuelta de la segunda ronda previa de la Conference League. El entrenador Míchel parece tener pocas sorpresas preparadas. El duelo en el Johan Cruijff ArenA comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en el canal principal de Ziggo Sport.

Maarten Paes estará de nuevo bajo palos en el Ajax, que la semana pasada se impuso por 1-4 en suelo serbio. Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind y Caio Henrique forman, de derecha a izquierda, la defensa del conjunto de Ámsterdam. Owen Wijndal, por tanto, se queda en el banquillo.

Tampoco hay grandes sorpresas en el centro del campo del Ajax. Youri Regeer debe aportar el control, con Davy Klaassen y Oscar Gloukh por delante con la misión de buscar la conexión con la línea de ataque.

Steven Berghuis, por la derecha, y Mika Godts, por la izquierda, tendrán la tarea de generar peligro por las bandas en ataque. Kasper Dolberg será el delantero más adelantado en el sistema que utiliza Míchel. El fichaje Marcos Leonardo, que el domingo tuvo minutos contra el Burnley, puede aspirar a tenerlos entrando desde el banquillo.

Si el Ajax no se ve totalmente sorprendido por el Vojvodina, en la tercera ronda previa le espera probablemente un duelo a doble partido con el Shelbourne FC los días 6 y 13 de agosto. El club irlandés ganó el partido de ida de la segunda ronda previa por 5-2 al Nõmme Kalju FC estonio.

Los posibles play-offs se disputarán los días 20 y 27 de agosto. Si el Ajax logra superar todo eso, el sorteo de la fase de liga será el 28 de agosto. El torneo principal, con seis rivales, comienza el 15 de octubre.

Posible alineación del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.