Posible alineación del Ajax: Míchel no mantiene el equipo que ganó 5-1

El Ajax vuelve a jugar en casa este sábado, esta vez contra el Excelsior. El técnico Míchel parece regresar a un once con nombres habituales. El Ajax - Excelsior comienza el sábado a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 2.

El técnico español apostó entre semana ante el Willem II (5-1) por Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal y Kasper Dolberg. Sin embargo, Míchel vuelve ahora a dar prioridad al once de antes.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos. Anton Gaaei sustituye a Lucas Rosa como lateral derecho. Thilo Kehrer y Youri Baas serán los centrales ante el Excelsior. Caio Henrique ocupa el lugar en la izquierda de Owen Wijndal.

Davy Klaassen y Julian Brandt mantienen su sitio en el centro del campo del conjunto de Ámsterdam. Sofyan Amrabat regresa como mediocentro defensivo, lo que deja fuera a Jorthy Mokio. El reciente fichaje Yves Bissouma todavía no es elegible para jugar.

Tolu Arokodare, convocado por Nigeria, regresa como referencia ofensiva. Steven Berghuis actuará desde la derecha, con Oscar Gloukh, que vuelve a recibir la confianza en la posición de extremo izquierdo.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.