Posible alineación del Ajax: Míchel no mantiene al equipo que ganó por 5-1

El Ajax vuelve a jugar en casa, esta vez ante el Excelsior. El entrenador Míchel parece regresar a un once con nombres de confianza. El Ajax - Excelsior comienza el sábado a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 2.

El técnico español apostó entre semana ante el Willem II (5-1) por Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal y Kasper Dolberg. Sin embargo, ahora Míchel vuelve a dar prioridad a la alineación de antes.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos. Anton Gaaei sustituye a Lucas Rosa como lateral derecho. Thilo Kehrer y Youri Baas serán los centrales ante el Excelsior. Caio Henrique ocupará el puesto en la izquierda en lugar de Owen Wijndal.

Davy Klaassen y Julian Brandt conservan su sitio en el centro del campo del conjunto de Ámsterdam. Sofyan Amrabat regresa como mediocentro defensivo, lo que va en detrimento de Jorthy Mokio.

Tolu Arokodare, convocado por Nigeria, regresa como referencia ofensiva. Steven Berghuis actuará por la derecha, con Oscar Gloukh, que vuelve a recibir la confianza en la posición de extremo izquierdo.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.