Posible alineación del Ajax: Míchel alineará a dos fichajes del verano

El Ajax se mide al FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. Voetbalzone prevé que Míchel alinee de titulares a dos fichajes recientes. Ziggo Sport lo emitirá en su canal principal a las 20:00.

Con Ter Stegen aún ausente, Maarten Paes será el portero. En las bandas actuarán Lucas Rosa (derecha) y el recién fichado Caio Henrique (izquierda), mientras que la zaga la formarán Aaron Bouwman y el también nuevo Daley Blind.

Youri Regeer controla el centro del campo, mientras Davy Klaassen y Oscar Gloukh se encargan de la conexión con la delantera.

Kasper Dolberg, que ya jugó ante el Olympiacos, será titular. Steven Berghuis actuará en la derecha y Mika Godts aportará peligro desde la izquierda.

La vuelta se jugará el jueves 30 de julio, y antes el Ajax afrontará un amistoso contra el Burnley. Si elimina al Vojvodina, le aguardará la tercera ronda contra Shelbourne FC (Irlanda) o Nõmme Kalju FC (Estonia), y luego los play-offs.

Alineación probable del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.