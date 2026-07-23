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Posible alineación del Ajax: Míchel alineará a dos fichajes del verano

Vojvodina vs Ajax
Vojvodina
Ajax
Conference League Qualification

El Ajax se mide al FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. Voetbalzone prevé que Míchel alinee de titulares a dos fichajes recientes. Ziggo Sport lo emitirá en su canal principal a las 20:00.

Con Ter Stegen aún ausente, Maarten Paes será el portero. En las bandas actuarán Lucas Rosa (derecha) y el recién fichado Caio Henrique (izquierda), mientras que la zaga la formarán Aaron Bouwman y el también nuevo Daley Blind.

Youri Regeer controla el centro del campo, mientras Davy Klaassen y Oscar Gloukh se encargan de la conexión con la delantera.

Kasper Dolberg, que ya jugó ante el Olympiacos, será titular. Steven Berghuis actuará en la derecha y Mika Godts aportará peligro desde la izquierda.

La vuelta se jugará el jueves 30 de julio, y antes el Ajax afrontará un amistoso contra el Burnley. Si elimina al Vojvodina, le aguardará la tercera ronda contra Shelbourne FC (Irlanda) o Nõmme Kalju FC (Estonia), y luego los play-offs.

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Alineación probable del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.

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