Posible alineación del Ajax: los nombres para el partido decisivo en Heerenveen

El Ajax cierra la temporada de la Vriendenloterij Eredivisie este domingo ante el sc Heerenveen. Necesita ganar para asegurar una mejor posición de cara a las competiciones europeas. El partido en el estadio Abe Lenstra empieza a las 14:30 y se verá en directo por ESPN 3.

Maarten Paes estará bajo los palos, con Anton Gaaei (derecha) y Lucas Rosa (izquierda) en los laterales. Youri Baas, pese a su reciente enfermedad, será titular en el centro de la defensa junto a Josip Sutalo.

En el centro del campo, Óscar García mantiene a Óscar Gloukh, Jorthy Mokio y Youri Regeer; Davy Klaassen y Sean Steur esperan su oportunidad en el banquillo.

Steven Berghuis actúa por derecha y Mika Godts, ausente en el Mundial, por izquierda. Wout Weghorst reemplaza a Kasper Dolberg, lesionado en el tendón de Aquiles.

El Ajax aún puede ser tercero y lograr la previa de la Champions si gana, el PSV vence al FC Twente y el NEC no supera al Go Ahead Eagles.

Alineación probable del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Regeer, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.