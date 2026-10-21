El Ajax se enfrenta este jueves al Atalanta en la Conference League. Míchel Sánchez introducirá algunos cambios respecto a la victoria por 2-5 del domingo ante el FC Groningen, según pronostica Voetbalzone. El partido en el Johan Cruyff Arena comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Steven Berghuis y Daley Blind han vuelto a entrenarse con el grupo, pero no estarán disponibles contra el Atalanta. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique y Oliver Edvardsen también siguen recuperándose de sus lesiones.

Marc ter Stegen estará bajo palos el jueves, con Thilo Kehrer de vuelta en el lateral derecho. Owen Wijndal ocupará de nuevo el lateral izquierdo, mientras que Youri Baas y Aaron Bouwman formarán la pareja de centrales del Ajax.

Sofyan Amrabat aportará equilibrio al centro del campo del Ajax. Davy Klaassen, que jugó como extremo derecho retrasado ante el Groningen, también será titular, y Julian Brandt será el encargado de aportar el impulso ofensivo en esa línea.

Oscar Gloukh tendrá preferencia sobre Viktor Tsygankov en el extremo derecho, y Abdellah Ouazane será titular en la banda izquierda. Tolu Arokodare sustituirá a Marcos Leonardo como delantero centro ante el Atalanta.

El Ajax ganó así confianza con una amplia victoria en Groningen. El Atalanta reaccionó con fuerza el domingo ante el AC Milan, pero acabó marchándose de San Siro con una derrota por 3-2.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal; Brandt, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.