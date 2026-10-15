Posible alineación del Ajax ante el Hajduk Split: Míchel Sánchez elige entre Oscar Gloukh y Abdellah Ouazane en ataque

El Ajax comienza este jueves su aventura en la Conference League con una visita al Hajduk Split. El entrenador Míchel Sánchez mantiene en gran medida a sus habituales, aunque hará un cambio en ataque, según pronostica Voetbalzone. El partido europeo comienza a las 18:45 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa e Yves Bissouma no figuran en la convocatoria del Ajax. Míchel sí ha llevado a Split al portero Aymean El Hani y al centrocampista Mohamed Abdalla.

Marc ter Stegen estará bajo los palos del Ajax. Lucas Rosa, por la derecha, y Owen Wijndal, por la izquierda, serán presumiblemente los laterales ante el Hajduk. Thilo Kehrer y Youri Baas formarán la pareja de centrales del equipo de Ámsterdam.

Sofyan Amrabat se encargará del control en el centro del campo, mientras que el capitán Davy Klaassen aportará experiencia. Julian Brandt será el enlace con el ataque del Ajax.

Viktor Tsygankov tendrá la tarea de generar peligro desde la derecha. Esta vez, Míchel no elegirá a Oscar Gloukh, sino a Abdellah Ouazane para la banda izquierda. Tolu Arokodare, que marcó ante el NEC, será la referencia en ataque.

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El Ajax busca resarcirse tras el decepcionante empate 1-1 ante el NEC. El Hajduk lidera la liga croata después de vencer 2-1 el pasado fin de semana a su eterno rival, el Dinamo Zagreb.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.