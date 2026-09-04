Posible alineación del Ajax: ¿Amrabat será titular de inmediato contra el PSV?

El Ajax se mide este sábado al PSV en el primer gran duelo de la Eredivisie patrocinada por Vriendenloterij. El técnico Míchel parece tener pocas sorpresas preparadas, según pronostica Voetbalzone. El Ajax - PSV comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa recibe esta vez la preferencia en el lateral derecho, con Caio Henrique ocupando la banda izquierda. Aaron Bouwman y Youri Baas volverán a formar el centro de la defensa de Ámsterdam. Thilo Kehrer, fichado esta semana, empezará por tanto en el banquillo.

Amrabat, titular de inmediato

Sofyan Amrabat, presentado la semana pasada, será titular contra el PSV, según se espera. Jorthy Mokio aportó en las últimas semanas control y equilibrio en el centro del campo del Ajax, pero ahora da un paso al lado. Davy Klaassen aporta experiencia y recorrido, y Julian Brandt, creatividad de cara al ataque.

Míchel mantiene nombres habituales en la delantera, con Steven Berghuis actuando desde la derecha. Abdellah Ouazane arranca en el lado izquierdo y Tolu Arokodare, de 1,97 metros, actúa como delantero centro y referencia ante el PSV.

El técnico español también cuenta en ataque con Oscar Gloukh, Simon Adingra y Viktor Tsygankov, que aún faltó contra el Telstar. Rayane Bounida no está disponible por lesión.

El Ajax ganó confianza con una victoria por 0-4 ante el Telstar. Gracias a ello, los de Ámsterdam son cuartos, con tres puntos de desventaja respecto al segundo, el PSV, que arrolló al FC Utrecht y ganó por 1-6.

Posible alineación del Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.