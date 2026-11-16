Posible alineación de Países Bajos: Xavi elige al sustituto de De Jong

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La selección de Países Bajos se enfrenta el lunes a Alemania, tres días después de golear 7-0 a Grecia en el Johan Cruijff ArenA. Según pronostica Voetbalzone, el seleccionador Xavi elegirá a Teun Koopmeiners para sustituir a Frenkie de Jong. El duelo en el Olympiastadion de Berlín comenzará a las 20:45 y se podrá ver en directo por NPO3.

De Jong causó baja el sábado por lesión y, por tanto, no estará en Berlín. Xavi ya había descartado a Virgil van Dijk y Brian Brobbey, que se perdieron la goleada ante los griegos.

Bart Verbruggen estará el lunes bajo palos en Alemania. No habrá cambios en defensa, por lo que serán titulares, de derecha a izquierda, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven y Jurriën Timber.

Koopmeiners, que entró durante el partido contra Grecia, ocupará el puesto de De Jong en el centro del campo. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán esa línea de Países Bajos.

Anuncios Anuncios

Tampoco habrá caras nuevas en el ataque de Países Bajos. Crysencio Summerville abrió el marcador ante Grecia y tendrá otra oportunidad por la derecha. Donyell Malen, que también marcó, será el delantero centro y Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

Related Topics

Próximos partidos ALE UEFA Nations League A 14:45 HOL Ver

Países Bajos lidera el grupo B de la Liga de Naciones con once puntos en cinco partidos. Alemania sigue al equipo de Xavi a tres puntos y ocupa el tercer puesto.

Alemania ganó confianza el viernes con una victoria por 1-3 a domicilio ante Serbia. Florian Wirtz fue uno de los goleadores del equipo dirigido por el seleccionador Jürgen Klopp.

Anuncios

Países Bajos y Alemania ya se enfrentaron en septiembre en Ámsterdam. Los visitantes parecían encaminados a la victoria hasta que Gakpo puso el 1-1 en el tiempo añadido.

Será el quincuagésimo enfrentamiento entre ambos países. Alemania ha ganado dieciocho veces y Países Bajos, doce. En total, se han registrado diecinueve empates. Países Bajos ha marcado 80 goles y ha encajado 91.

Anuncios

Posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.