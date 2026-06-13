Posible alineación de Países Bajos - Japón: Ronald Koeman debe elegir entre Crysencio Summerville y Memphis Depay

El domingo a las 22:00 h Holanda debuta en el Mundial 2026 ante Japón. Voetbalzone prevé a Crysencio Summerville como titular.

Se espera que Bart Verbruggen esté en forma para custodiar la portería. La defensa la formarían Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven.

En el medio, Ronald Koeman apuesta por Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

En ataque, Summerville, Malen y Gakpo buscarán los goles.

El máximo goleador histórico, Memphis Depay, probablemente comenzará en el banquillo en el AT&T Stadium.

Alineación probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Alineación probable de Japón: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda, Ito.