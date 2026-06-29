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Hakimi Morocco 2-1Getty Images
Rian Rosendaal

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Posible alineación de Marruecos para el partido clave del Mundial contra la selección holandesa

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

Marruecos avanza en el Mundial y se medirá a Holanda en octavos. El técnico Mohamed Ouahbi alineará su once más fuerte, según Voetbalzone. El partido se juega el martes a las 03:00 y se verá en NPO 1. 

Ouahbi descansó a varios titulares ante Haití (4-2) con la mira en este duelo. Los referentes volverán el martes.

Yassine Bounou defenderá la portería. La defensa, de derecha a izquierda, será Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui.

Ayyoub Bouaddi regresa como pivote, con Neil El Aynaoui por delante de la defensa. Azzedine Ounahi se sitúa más adelantado en el centro del campo.

Brahim Díaz (derecha) y Bilal El Khannous (izquierda) aportarán dinamismo y peligro por las bandas. Ismael Saibari, máximo goleador de Marruecos en el Mundial con tres tantos, actuará como delantero retrasado ante Holanda.

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Si gana, Marruecos jugará en Houston ante Canadá (vencedora por la mínima ante Sudáfrica) el sábado 4 de julio a las 19:00. En cuartos podría esperar Alemania o Francia.

Posible alineación de Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss. 

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