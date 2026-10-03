La selección neerlandesa cierra su parón internacional este domingo por la noche con un partido en casa ante Serbia. El seleccionador Xavi Hernández anunció el sábado en rueda de prensa que introducirá cambios en su alineación, aunque, como es habitual, no dio nombres. Este es el once probable de Voetbalzone.

Tras los partidos contra Alemania, Serbia y Grecia, la selección de Países Bajos vuelve a medirse este domingo a Serbia en Eindhoven. Será el cuarto partido en apenas once días, una circunstancia que no agrada a Xavi y que le obliga a ajustar su once inicial.

«Hemos intentado recuperarnos bien», respondió Xavi a una pregunta sobre el estado físico de la plantilla. «No tenemos mucho tiempo. Cuatro partidos en un periodo muy corto es demasiado para los jugadores. Pero el calendario es así, tenemos que adaptarnos».

«Tenemos que recuperar a los jugadores, tienen que estar frescos. Hemos intentado cuidar de ellos. El domingo tendremos disponibles a los 23 jugadores para afrontar la batalla».

«Normalmente queremos refrescar un poco el equipo», explicó Xavi sobre la alineación. «Mañana (domingo, red.) veremos cómo se sienten los jugadores. Pero cuando juegas cada dos o tres días, tienes que hacer algunos cambios».

Bart Verbruggen es el número uno y, en principio, estará bajo palos en el Philips Stadion. Denzel Dumfries (derecha) y Micky van de Ven (izquierda) ocuparán los laterales. En el centro de la defensa podría haber cambios, ya que Jurriën Timber, titular ante Grecia, regresó hace poco de su persistente lesión de ingle.

Xavi, que está en contacto con los clubes de los jugadores, previsiblemente no asumirá riesgos con el defensa del Arsenal en esta exigente fase de la temporada. Su sustituto lógico es Nathan Aké, que formará pareja con Virgil van Dijk. El capitán se prepara para su partido internacional número cien.

Joey Veerman se mantiene en el centro del campo, donde sí se introducirán otros dos cambios. Guus Til y Quinten Timber, que estuvieron discretos ante Grecia, serán sustituidos por Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch, respectivamente.

También habrá un cambio en ataque. Noa Lang fue uno de los grandes destacados en la segunda parte en Tesalónica y tendrá su oportunidad a costa de Ruben van Bommel. El delantero centro Mexx Meerdink y el extremo derecho Crysencio Summerville conservarán su puesto en el once.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



