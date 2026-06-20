La selección holandesa reanuda el Mundial el sábado a las 19:00 horas contra Suecia, que venció 5-1 a Túnez en su debut. Según Voetbalzone, Ronald Koeman mantendrá en Houston el mismo once que empató 2-2 con Japón el domingo, si Frenkie de Jong recibe el alta.

Bart Verbruggen no tuvo una actuación convincente en los dos primeros goles de Japón, pero Koeman le mantiene en la portería. La defensa, de derecha a izquierda, la integrarán Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven.

A pesar de las dudas sobre su estado físico, Koeman confía en contar con él. Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders completan el centro del campo. Si De Jong no juega, Justin Kluivert entraría y Reijnders pasaría al mediocampo defensivo.

Crysencio Summerville, que marcó en su debut mundialista, tendrá otra oportunidad. Cody Gakpo actuará en la banda izquierda y Donyell Malen será el referente ofensivo, mientras Memphis Depay aguarda su chance en el banquillo.

Holanda suma un punto, mientras que Suecia lleva tres tras golear a Túnez. En 20 duelos previos, los neerlandeses han ganado nueve, los suecos siete y han empatado cuatro.

Holanda cerrará la fase de grupos el viernes a la 01:00 contra Túnez. Después conocerá a su rival en octavos, o confirmará su eliminación tras solo tres partidos.

Once probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.