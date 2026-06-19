Posible alineación de la selección holandesa: Koeman decidirá sobre el criticado De Jong

La selección holandesa juega el sábado a las 19:00 contra Suecia, que venció 5-1 a Túnez en su debut. Según Voetbalzone, Ronald Koeman mantendrá en Houston el mismo once que empató 2-2 con Japón.

Bart Verbruggen no convenció en los goles de Japón, pero Koeman le mantiene. La defensa, de derecha a izquierda, será Dumfries, Van Hecke, Van Dijk y Van de Ven.

A pesar de las dudas sobre Frenkie de Jong, Koeman no piensa sentarlo, por lo que formará el centro del campo junto a Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

Crysencio Summerville, que marcó en su debut mundialista, tendrá otra oportunidad. Cody Gakpo actuará en la banda izquierda y Donyell Malen será el referente ofensivo, mientras Memphis Depay volverá a esperar su chance en el banquillo.

Holanda suma un punto, mientras que Suecia lleva tres tras su contundente debut. En 20 enfrentamientos previos, los neerlandeses han ganado nueve, los suecos siete y ha habido cuatro empates.

Holanda cerrará la fase de grupos ante Túnez el viernes a la 01:00. De ahí saldrá su rival en octavos, o la eliminación tras solo tres partidos.

Once probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.