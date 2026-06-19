Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP
Rian Rosendaal

Traducido por

Posible alineación de la selección holandesa: Koeman decidirá sobre el criticado De Jong

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup
M. Depay

La selección holandesa juega el sábado a las 19:00 contra Suecia, que venció 5-1 a Túnez en su debut. Según Voetbalzone, Ronald Koeman mantendrá en Houston el mismo once que empató 2-2 con Japón. 

Bart Verbruggen no convenció en los goles de Japón, pero Koeman le mantiene. La defensa, de derecha a izquierda, será Dumfries, Van Hecke, Van Dijk y Van de Ven.

A pesar de las dudas sobre Frenkie de Jong, Koeman no piensa sentarlo, por lo que formará el centro del campo junto a Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

Crysencio Summerville, que marcó en su debut mundialista, tendrá otra oportunidad. Cody Gakpo actuará en la banda izquierda y Donyell Malen será el referente ofensivo, mientras Memphis Depay volverá a esperar su chance en el banquillo.

Holanda suma un punto, mientras que Suecia lleva tres tras su contundente debut. En 20 enfrentamientos previos, los neerlandeses han ganado nueve, los suecos siete y ha habido cuatro empates.

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE

Holanda cerrará la fase de grupos ante Túnez el viernes a la 01:00. De ahí saldrá su rival en octavos, o la eliminación tras solo tres partidos.

Once probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Anuncios