Posible alineación de la selección holandesa: Koeman decide sobre Memphis Depay

La selección holandesa se prepara para el Mundial. El miércoles jugará un amistoso contra Argelia en De Kuip a las 20:45, con transmisión en NPO 1.

Bart Verbruggen defenderá la portería en el estadio del Feyenoord. Mats Wieffer reemplazará al sancionado Denzel Dumfries en el lateral derecho. Jan Paul van Hecke y Virgil van Dijk conformarán el centro de la defensa, mientras que Micky van de Ven actuará como lateral izquierdo.

Frenkie de Jong, ya en plena forma, dirigirá el centro del campo; le acompañarán Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

Memphis Depay se unió a la concentración, pero aún no está en óptimas condiciones, por lo que Brian Brobbey tendrá su chance. Donyell Malen y Cody Gakpo jugarán por derecha e izquierda, respectivamente, para alimentar al delantero del Sunderland.

Será el último encuentro en casa antes de viajar el jueves a Estados Unidos, donde el lunes se medirá a Uzbekistán en Nueva York, cerrando la gira preparatoria.

El equipo de Koeman debutará en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el 14 de junio ante Japón, y luego enfrentará a Suecia (20 de junio) y a Túnez (26 de junio).

Alineación probable: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo.