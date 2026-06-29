Posible alineación de la selección holandesa: dos cambios frente a Marruecos

Holanda enfrentará a Marruecos en octavos del Mundial. Se esperan dos cambios de Koeman tras el 1-3 ante Túnez. El partido empieza el martes a las 03:00 y se verá en NPO 1.

Bart Verbruggen defenderá la portería en el Monterrey mexicano. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven formarán la zaga. Nathan Aké volverá al banquillo.

En el centro del campo se mantienen Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

Donyell Malen cede su lugar en la derecha a Crysencio Summerville, mientras que Brian Brobbey mantiene el ataque y Cody Gakpo aporta peligro desde la izquierda.

Si gana, Holanda jugará en octavos contra Sudáfrica o Canadá el sábado 4 de julio a las 19:00 (hora de los Países Bajos) en Houston.

Alineación probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.