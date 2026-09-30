La selección neerlandesa reanuda este jueves la Nations League con un partido a domicilio en y ante Grecia. El seleccionador Xavi introduce dos cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El duelo de Países Bajos comienza a las 20:45 y podrá verse en directo por NPO3.

Bart Verbruggen mantiene la confianza de Xavi y arrancará bajo palos. Denzel Dumfries (derecha) y Micky van de Ven (izquierda) serán los laterales en la defensa de cuatro que utiliza el técnico español.

Xavi sacrifica a Jan Paul van Hecke en el centro de la defensa tras su actuación contra Serbia. Theo Janssen incluso calificó al defensor en Rondo como el «eslabón más débil de la selección neerlandesa». Jurriën Timber tendrá ahora una oportunidad junto al capitán Virgil van Dijk.

No hay sorpresas en el centro del campo de Países Bajos. Eso significa que Joey Veerman volverá a salir de inicio y que también habrá puestos en el once para Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

Ruud Gullit se mostró muy satisfecho en Rondo con el esfuerzo de Crysencio Summerville y Mexx Meerdink, que marcó dos veces el domingo en Belgrado. Ambos atacantes también serán titulares contra Grecia.

Xavi tuvo que tachar el nombre de Cody Gakpo por una lesión, y el delantero abandonó la concentración de Países Bajos. Ruben van Bommel tendrá ahora la oportunidad de mostrarse como extremo izquierdo.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.