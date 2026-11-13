La selección de Países Bajos retoma la Nations League este viernes en casa ante Grecia. Xavi debe elegir sustitutos para el capitán Virgil van Dijk y Brian Brobbey, ambos lesionados. El partido en el Johan Cruyff Arena comienza a las 20:45 y se podrá ver en directo por NPO3.

Van Dijk y Brobbey dejaron la concentración de Países Bajos el lunes. Xavi no convocará a sustitutos para el defensa y el delantero, y afrontará el partido contra Grecia con 23 jugadores.

Bart Verbruggen está rindiendo a un gran nivel en el Brighton & Hove Albion y defenderá la portería de Países Bajos. Jurriën Timber lidera la Premier League con el Arsenal y comenzará como lateral derecho. Eso deja fuera del once a Denzel Dumfries, a quien José Mourinho mantiene en el banquillo en el Real Madrid.

Ian Maatsen será titular en la izquierda, ya que Micky van de Ven pasará al centro de la defensa. Jan Paul van Hecke será el otro central de Países Bajos, que neutralizó una desventaja de 2-0 en su visita a Grecia y sumó un punto (2-2).

Frenkie de Jong, que jugó por última vez con Países Bajos en el Mundial, vuelve a estar en forma y será titular de inmediato. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán el centro del campo neerlandés este viernes en el Johan Cruyff Arena.

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Mexx Meerdink causó una buena impresión durante el anterior parón de selecciones, pero Donyell Malen será el delantero centro. Crysencio Summerville se ha convertido en un fijo en la derecha y Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

Posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.