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Los preparativos del Al-Ahli para enfrentarse al Al-Nassr afrontan numerosos obstáculos, en medio de la crisis que sufre el equipo a nivel de lesiones, antes de uno de los partidos más importantes de la Liga Profesional Saudí Roshn, lo que coloca al cuerpo técnico dirigido por Marino Pušić ante difíciles desafíos durante el próximo periodo.

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El Al-Ahli se prepara para recibir al Al-Nassr en el estadio Al-Inma el próximo 20 de noviembre, en el encuentro aplazado de la novena jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

La lista de lesionados del Al-Ahli incluye a seis jugadores, encabezados por el defensa turco Merih Demiral, junto a Zakaria Hawsawi, Saleh Abu Al-Shamat, Nayef Masoud, el armenio Eduard Spertsyan y el francés Valentin Atangana, lo que incrementa la dificultad de la tarea del cuerpo técnico a la hora de preparar la alineación adecuada, especialmente ante la posibilidad de que algunos de estos elementos sigan siendo baja hasta la fecha del enfrentamiento ante el Al-Nassr.

Según informó el diario "Asharq Al-Awsat", estas ausencias multiplican la presión sobre Pusic, en medio de la necesidad del Al-Ahli de recuperar su equilibrio tras los últimos resultados, que no han satisfecho a su afición, lo que ha convertido el futuro del cuerpo técnico y su capacidad para corregir el rumbo del equipo en motivo de atención dentro del entorno ahlaui, con la cercanía de la esperada cita.

La dificultad de la situación radica en que las lesiones no se han limitado a una posición concreta, sino que han afectado a más de una línea dentro del equipo, algo que podría imponer cambios en los cálculos técnicos del entrenador y en su forma de elegir el once titular, sobre todo porque el enfrentamiento ante el Al-Nassr requiere el mayor grado posible de preparación física y técnica para hacer frente al rival.

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El cuerpo técnico espera resolver la situación de los lesionados a través de los informes médicos previstos durante los próximos días, que determinarán hasta qué punto cada jugador podrá regresar a los entrenamientos colectivos antes del partido, mientras el cuerpo médico trabaja en acelerar el proceso de recuperación y preparar al mayor número posible de elementos, evitando precipitarse en el regreso de cualquier jugador antes de que complete su puesta a punto.

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En paralelo al manejo de la crisis de ausencias, el actual parón representa una oportunidad importante para Pusic de trabajar en corregir los errores que aparecieron en los últimos partidos y mejorar la compenetración entre los jugadores, además de preparar las alternativas adecuadas por si algunos de los lesionados no llegan a tiempo al clásico.

La afición del Al-Ahli vive un estado de expectación por conocer el alcance de las ausencias que sufrirá el equipo ante el Al-Nassr, dada la importancia del partido para las aspiraciones del conjunto durante la presente temporada y el deseo de los jugadores de recuperar la confianza de la afición logrando un resultado positivo.

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Los próximos días siguen siendo decisivos a la hora de definir la imagen del Al-Ahli antes del clásico: ¿conseguirá el cuerpo médico recuperar a algunos elementos influyentes y dar a Pusic opciones adicionales, o se verá el entrenador obligado a disputar el encuentro con una alineación diferente debido a la persistencia de la crisis de lesiones?

El Al-Ahli ocupa el sexto puesto en la tabla de la Liga Saudí con 21 puntos, mientras que el Al-Nassr se sitúa en la tercera posición con 28 puntos.