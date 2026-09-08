El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al Ahli, consideró que el clima fue una de las causas de la derrota ante el Al Qadisiyah en la Liga Roshn saudí.

El Al Ahli perdió ante el Al Qadisiyah por 3-2, en el partido que enfrentó a ambos equipos el martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Liga Roshn saudí.

Pusic afirmó en unas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Entramos bien al partido y nos repartimos el control con el Al Qadisiyah, pero encajamos tres goles".

Y añadió: "En la segunda parte, presionamos con fuerza para igualar y marcamos dos goles. Pudimos haber empatado el marcador, pero no tuvimos acierto, y hay pequeñas observaciones sobre el aspecto arbitral".

Prosiguió: "El clima tuvo un papel (en la derrota); entramos bien, pero con el paso del tiempo, especialmente en los últimos minutos de la primera parte, el Al Qadisiyah marcó".

Continuó: "Por eso teníamos que corregir en la segunda parte. El clima tuvo un efecto negativo, pero no es una excusa que pueda considerar como la única causa que nos dejó por detrás con los tres goles".

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Y continuó: "Tuvimos algunas ocasiones que no marcamos, y no debemos olvidar que el Al Qadisiyah es un equipo fuerte y estable".

El técnico neerlandés también comentó el rifirrafe entre el delantero inglés Ivan Toney y el lateral derecho saudí Mohammed Abdulrahman a mitad de la segunda parte, durante la salida a la pausa de hidratación.

Y explicó: "Son cosas normales que ocurren entre los jugadores y un reflejo de los resultados. A veces eso es algo positivo, porque siembra más el espíritu en el equipo, y lo que sucedió después en la segunda parte, y el afán serio por volver al marcador, es prueba del efecto positivo".

Y concluyó: "Estoy contento de que este entusiasmo se refleje en el equipo. Al final es algo que ocurre, y lo he vivido en muchas de mis etapas como entrenador".

Cabe recordar que esta derrota es la tercera que sufre el Al Ahli en las primeras 6 jornadas de la Liga Roshn, dejando su cuenta en 9 puntos, con los que ocupa el séptimo puesto en la tabla de clasificación.