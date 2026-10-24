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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Posecki concede a un nuevo jugador la oportunidad de su primera convocatoria con el Al Ahly

M. Pusic
A. Kinteh
Al Ahli vs Al-Gharafa
Al Ahli
Al-Gharafa
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Gambia
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Catar

"El Raqi" se prepara para un duro enfrentamiento

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, decidió conceder a un nuevo jugador la oportunidad de debutar en el enfrentamiento ante el Al-Gharafa catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Ahli recibe a su rival, el Al-Gharafa, pasado mañana lunes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la lista del Al-Ahli para el partido contará con la presencia del defensa gambiano Abubakar Sidi Kintieh por primera vez en la presente temporada.

Kintieh se incorporó al Al-Ahli durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Tromsø noruego, con un contrato que se extiende por los próximos 5 años, pero no ha entrado en la lista de ningún partido desde entonces.

Desde su llegada, el defensa gambiano sufrió una lesión por un desgarro en el músculo anterior, durante la concentración del equipo en el extranjero antes del inicio de la temporada, lo que provocó su ausencia de los planes del técnico neerlandés.

El jugador de 19 años quedó listo para estar con el Al-Ahli durante el próximo periodo, tras recuperarse de la lesión que sufrió.

La presencia de Kintieh será una gran incorporación para el Al-Ahli en el plano defensivo, especialmente ante las ausencias que sufre el equipo de vez en cuando, cuya última víctima fue el defensa turco Merih Demiral.

El Al-Ahli disputa el partido ante el Al-Gharafa ocupando el quinto lugar del grupo Oeste del torneo asiático con 4 puntos, cosechados de una victoria y un empate, a dos puntos de los 4 equipos que comparten el liderato.

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