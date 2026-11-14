Portugal vive una pesadilla total en la despedida de Cristiano Ronaldo

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Portugal sufrió una dolorosa derrota el sábado por la noche en la Liga de Naciones. El equipo del seleccionador Jorge Jesus cayó por 1-4 ante Dinamarca en el Estádio Municipal de Braga. La velada estuvo marcada en gran medida por la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa.

Antes del partido, Portugal dedicó un amplio homenaje de despedida a Ronaldo, quien anunció el 5 de noviembre el final de su carrera internacional. Cuando salieron los jugadores, once personas vestidas con la equipación del excapitán entraron en el campo y, a continuación, llegó un homenaje desde las gradas. CR7 también fue homenajeado en el minuto siete: su imagen apareció en la pantalla gigante mientras el público aplaudía y coreaba masivamente su nombre.

Portugal comenzó el encuentro al ataque y presionó a Dinamarca en los primeros minutos. Vitinha tuvo la primera ocasión clara a los diez minutos, pero a su disparo desde una posición favorable le faltó fuerza. Los daneses, por su parte, también se hicieron notar y lanzaron peligrosos contraataques, entre otros, por medio de Mohamed Daramy.

Pasados los veinte minutos, Portugal empezó a disponer de cada vez más ocasiones para abrir el marcador. Mads Hermansen, sustituto de Filip Jörgensen, detuvo sin problemas un disparo de Pedro Neto. Tampoco dio fruto un peligroso centro de Diogo Dalot, porque Pierre-Emile Højbjerg intervino a tiempo antes de que Neto pudiera rematar.

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Dinamarca creyó adelantarse en el minuto 38, cuando Rasmus Højlund cabeceó a la red una jugada ensayada a balón parado. Sin embargo, el gol fue anulado porque Joachim Andersen, que le había servido el balón, había cometido una falta. Unos minutos después llegó de todos modos el golpe para Portugal: Rúben Dias tocó el balón con el brazo y el árbitro, tras la intervención del VAR, señaló el punto de penalti.

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Højbjerg se encargó del lanzamiento en el minuto 43 y no dio opción a Diogo Costa desde los once metros. Aunque el portero portugués eligió el lado correcto, no pudo detener el disparo. Así, los daneses se fueron al descanso con una ventaja de 0-1.

Tras el descanso, el partido se convirtió rápidamente en una pesadilla para el conjunto local. En el minuto 50, Højlund duplicó la ventaja danesa con una magnífica volea, después de que Mikkel Damsgaard elevara el balón con calidad por encima de la defensa portuguesa. El delantero remató de primeras y dejó sin opción alguna a Costa: 0-2.

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Portugal intentó reaccionar, pero vio cómo la desventaja aumentaba en el minuto 57. Højlund superó a Renato Veiga con un movimiento sutil y, a continuación, colocó el balón con gran precisión en la portería. Con su segundo gol de la noche, el delantero puso el 0-3, tras lo cual la afición danesa desplazada coreó de forma provocadora el nombre de Lionel Messi.

Jesus intentó cambiar el rumbo del partido con un triple cambio en el minuto 63. Carlos Forbs (que lucía el emblemático número 7 de Ronaldo), Francisco Trincão y João Palhinha entraron en lugar de Félix, Neto y Rúben Neves, respectivamente. Trincão tuvo casi de inmediato una excelente ocasión tras un magnífico pase de Vitinha, pero envió el balón fuera y desaprovechó una gran oportunidad para recortar distancias.

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En el minuto 75 se consumó la humillación portuguesa. Mathias Jensen, que acababa de entrar, puso un centro que Andersen remató de cabeza a la red: 0-4. Ya en el tiempo añadido, Portugal marcó el gol del honor. Un disparo de Joāo Félix fue detenido y Bernardo Silva aprovechó el rechace para marcar desde cerca: 1-4.

Pese a la derrota, Portugal sigue al frente del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones y, por tanto, ya tiene asegurada su participación en los cuartos de final. Dinamarca, segunda clasificada, necesita un punto contra Noruega en el último partido, el martes, para clasificarse también.