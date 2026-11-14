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Muhammad Sharaf Eldeen
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Portugal sufre su derrota más abultada sin Cristiano Ronaldo en 23 años

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La derrota de la selección de Portugal ante su invitado danés por 4-1, el sábado por la noche en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en el Estádio Municipal de Braga, dejó una marca negativa llamativa relacionada con la ausencia de la leyenda lusa, Cristiano Ronaldo.

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Esta se convirtió en la mayor derrota sufrida por la selección portuguesa, en un partido sin la presencia de su capitán histórico, en más de 23 años.

La última vez que la selección portuguesa perdió por una diferencia superior a un gol sin la participación de Ronaldo se remonta al 6 de septiembre de 2003, cuando cayó ante España por tres goles a cero, pocas semanas después del debut internacional de «El Bicho», que se produjo frente a Kazajistán el 20 de agosto de ese mismo año.

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La portería de los lusos encajó 4 goles en un solo partido por primera vez desde la derrota ante Alemania (4-2), en la Eurocopa, el 19 de junio de 2021.

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Y lo más cruel es que la selección portuguesa se vio por debajo por una diferencia de 4 goles durante un partido oficial en su propio estadio, por primera vez en su historia, antes de que Bernardo Silva anotara un gol tardío con el que recortó el marcador a (1-4).

La última vez que Portugal encajó 4 goles en su estadio se remonta al 3 de septiembre de 2010, cuando empató con Chipre con un resultado de (4-4) en la ciudad de Guimarães.

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Pero la derrota ante Dinamarca trajo consigo otro dato negativo, ya que es la mayor derrota sufrida por la selección portuguesa en casa en un partido oficial a lo largo de la historia.

Asimismo, este resultado representa la mayor derrota de Portugal desde su caída ante los Países Bajos por tres goles a cero, en un partido amistoso el 26 de junio de 2018.

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La selección danesa impuso su superioridad sobre el equipo local en la segunda parte, después de que Pierre-Emile Højbjerg abriera el marcador de penalti en el minuto 43, tras una mano de Rúben Dias.

Rasmus Højlund amplió el marcador en el minuto 50, antes de que el propio jugador volviera a añadir el tercer gol 7 minutos después.

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El sufrimiento de Portugal continuó, ya que Joachim Andersen anotó el cuarto gol de Dinamarca en el minuto 75, dejando al equipo local ante una desventaja histórica de cuatro goles, en un partido oficial en su estadio.

Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, marcó el gol del honor para los locales, en el tercer minuto del tiempo añadido.

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La derrota llegó en el primer partido de Portugal tras el anuncio de la retirada de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional, convirtiendo la noche que presenció el homenaje al exacapitán de la selección en una velada difícil para el equipo y su afición.

Ronaldo había puesto fin a su trayectoria internacional después de disputar 234 partidos y marcar 146 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección portuguesa, además de liderarla hasta la conquista del título de la Eurocopa en 2016 y de la Liga de las Naciones de la UEFA en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

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A pesar de la abultada derrota, la selección portuguesa no perdió el liderato del Grupo 4 del primer nivel de la Liga de las Naciones de la UEFA, ya que había asegurado su clasificación a los cuartos de final antes de este enfrentamiento, y mantuvo su casillero en 12 puntos, mientras que la selección danesa elevó su cuenta a 9 puntos, manteniendo vivas sus esperanzas antes de la última jornada.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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