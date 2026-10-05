Portugal se niega a dejar marchar así como así a Cristiano Ronaldo: la federación y el seleccionador se pronuncian

La historia en torno a Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa todavía no ha terminado. La superestrella anunció su retirada internacional tras su salida de Portugal, pero la federación portuguesa y el seleccionador no están dispuestos a aceptarlo sin más.

Portugal venció el domingo por la noche a Noruega en la Nations League (2-1). Tras el partido, el seleccionador Jorge Jesus habló sobre Ronaldo. "No sé qué va a pasar ahora. Depende del propio Cris decidir sobre su vida. Si recibe la llamada en el próximo parón internacional y quiere jugar con la selección, ¿por qué no?", dijo el exentrenador de Al-Nassr.

En declaraciones a RTP, explicó que no hay hard feelings. "¿Rencor? No, fue un malentendido que, en mi opinión, se puede solucionar fácilmente". Cuándo tendrá lugar esa conversación sigue sin estar claro, según Jesus.

"Todavía no he hablado con él. En realidad no hubo ningún problema. Se ha creado algo de la nada, un problema que ha llevado a esta situación. Yo soy el seleccionador, pero al final no soy quien toma la decisión".

"Él es quien decide qué quiere hacer con su vida", declaró el técnico de 72 años a Sport TV. "Es una pena. Trabajé un año con Cris en Al-Nassr. Tenemos una relación muy fuerte y profesional", concluyó Jesus.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) tampoco quiere dejarlo así. Pedro Proença, presidente de la federación, quiere hacer todo lo posible para lograr una reconciliación. "Es el mejor jugador de todos los tiempos. Es totalmente justo que Ronaldo siga en la selección, porque tiene cualidades excepcionales. Eso no se puede negar".

Añadió que la situación es un malentendido que debe resolverse internamente. "Podría haber puesto fin a su carrera después del Mundial, pero no lo hizo, por amor a Portugal".

"Sé qué vínculo tiene con el pueblo portugués. Ahora que los cuatro partidos ya han pasado, tenemos el tiempo y la tranquilidad para sentarnos juntos y resolver el malentendido. Cristiano forma parte de nuestro patrimonio y siempre estará ahí cuando el seleccionador lo necesite", concluyó Proença.