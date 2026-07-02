Portugal saca su artillería pesada: Ronaldo y Leão lideran el asalto a Croacia

Portugal y Croacia se miden en la ronda de 32 del Mundial 2026, en el BMO Field.
El ganador avanzará a octavos para enfrentar a España, y el perdedor quedará eliminado.
El seleccionador Roberto Martínez apostará por un once ofensivo: Cristiano Ronaldo de capitán, con Rafael Leão y Bruno Fernandes en ataque, y Vitinha junto a João Neves en el centro del campo.
La alineación lusa queda así:
Portero: Diogo Costa.
Defensa: Rubén Dias, Renato Vieira, João Cancelo y Nuno Mendes.
Mediocampo: Bruno Fernandes, João Neves y Vitinha.
Delanteros: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y Pedro Neto.
Por su parte, la alineación de Croacia fue la siguiente:
Portero: Dominik Livaković.
Defensa: Josip Stanišić, Marin Bongračić, Josip Sotaló.
Centrocampistas: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Martin Baturina y Petar Sučić.
Delantero: Ante Budimir e Ivan Perišić.