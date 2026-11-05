La retirada de Cristiano Ronaldo no fue solo una pérdida deportiva para la selección de Portugal, sino un terremoto comercial que sacudió los cimientos de la Federación Portuguesa de Fútbol, que se despidió hoy de su mayor activo de inversión individual y de su imagen internacional más importante de las últimas dos décadas.

El experto en marketing deportivo Daniel Sá, director del Instituto Portugués de Administración de Marketing IPAM en Oporto, zanjó el debate en torno a la magnitud de la pérdida, al afirmar a la agencia española "EFE" que Portugal no ha perdido su producto, pero sí ha perdido el mayor activo individual que jamás haya tenido asociado.

Sá dijo con un tono contundente: "El peso de la marca Cristiano Ronaldo en la promoción internacional de la selección es excepcional y difícil de repetir a corto plazo para cualquier otro jugador portugués. Portugal no solo pierde a un futbolista excepcional, sino que pierde a uno de los mayores amplificadores internacionales de la marca comercial Portugal".

El experto reveló cifras impactantes que justifican esta descripción, al referirse a un estudio realizado por su instituto en 2025 que estimó el valor comercial de la marca CR7 por sí sola en 850 millones de euros, con un enorme incremento del 325% en comparación con 2020, obteniendo 88 puntos sobre 100 en el índice de reputación deportiva, y la puntuación máxima en el apartado de ingresos y presencia en las redes sociales, donde Ronaldo superó la barrera de los mil millones de seguidores, convirtiéndose en "una plataforma de comunicación global en sí mismo".

A pesar de la magnitud de la cifra, Sá descartó que la marcha provoque un colapso financiero inmediato para la Federación, y aclaró que el impacto variará según la fuente de ingresos, pues los contratos de patrocinio actuales no se verán afectados estructuralmente, porque las empresas contratan con los derechos de la selección y la Federación como institución, y no con los derechos individuales del jugador; además, la continuidad de Portugal en los grandes torneos y la presencia de otras estrellas mundiales mantendrán su atractivo.

Y dijo: "Habrá un impacto, pero es precipitado decir que hay una caída considerable en los ingresos de la Federación sin que existan datos que lo demuestren".

Sá señaló los dos verdaderos puntos débiles: las ventas de productos y la demanda internacional, pues la camiseta número 7 asociada a Ronaldo se convirtió en un activo mundial que no puede sustituirse de inmediato; asimismo, la venta de entradas dentro de Portugal se verá afectada de forma limitada porque la vinculación de la afición con la selección va más allá de las personas, mientras que en los mercados internacionales la presencia de Ronaldo por sí sola bastaba para generar demanda y elevar el valor comercial.

Para superar esta etapa, el experto dirigió un consejo de oro a la Federación Portuguesa: "No busquéis al próximo Ronaldo", y afirmó que una marca de esta magnitud es fruto de una combinación irrepetible de rendimiento, títulos, longevidad de la trayectoria, personalidad y proyección mundial a lo largo de más de dos décadas, y que la solución reside en construir un relato colectivo que se apoye en toda una generación y en los valores de la competitividad, la formación y la ambición.

Sá concluyó señalando que el verdadero desafío ahora es doble: "El mayor desafío de la Federación no es reemplazar a Cristiano Ronaldo, sino convertir la fuerza excepcional de una marca individual en un legado para la marca colectiva. Tras más de dos décadas de revalorización mutua, el Don tendrá que demostrar que su marca puede seguir creciendo sin la selección, y la selección tendrá que demostrar que es capaz de mantener su fuerza comercial sin depender de CR7".